Ivan De Witte kondigt nog transfers aan bij AA Gent

Vanhaezebrouck laat vanavond twee verschillende ploegen opdraven in de oefenmatch tegen De Pinte. "De tweede helft koelt het wel af, dus die jongens hebben geluk", kon hij er mee lachen. "Maar die moeten morgen dan wel aan de eerste helft beginnen."

Voorzitter Ivan De Witte kwam ook een kijkje nemen en die liet duidelijk merken dat AA Gent nog niet uitgeshopt is. "Er gaan er nog vertrekken, maar ook nog komen", liet de voorzitter weten. "Onze kern is heel ruim, dus daar moeten we ook nog aan werken. Odoi? Dat loopt inderdaad. Onze ambities? Dat zal ik weten te zeggen na de laatste transferdag."