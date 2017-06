Aanvaller die paars-wit bij de amateurs wegplukte, barst van ambitie: "Als je bij Anderlecht niet slaagt, is het omdat je het niet wil"

De 24-jarige Lambrecth werd het afgelopen halfjaar bij KSV Roeselare gestald. Nu keert hij tijdelijk terug naar paars-wit. "Tijdens mijn vakantie heb ik op mijn fysieke conditie gelet en ben ik blijven doortrainen om zo goed mogelijk aan de voorbereiding te beginnen", vertelt de spits bij La Meuse.

Goeie feedback

"Ik hoop dat de coach me een kans geeft. Na de feedback die ik al hoorde, maak ik me er niet te veel zorgen over. Op mijn 24ste is dit mijn laatste kans om een profcarrière uit te bouwen. Maar dat schrikt me niet af. Ik ben gemotiveerder dan ooit tevoren."

"Anderlecht is de grootste club van België, maar iedereen is er bescheiden. Ik heb al met enkele spelers van de A-kern kunnen kennismaken. Als je bij Anderlecht niet slaagt, is het omdat je het niet wil", besluit Lambrecth.