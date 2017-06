Haroun na klinkende zege van Antwerp: "Het blijft opbouwen hÃ©"

Faris Haroun speelde de eerste helft en deed dat bijzonder goed. "Het deed deugd om eindelijk eens wedstrijdritme te kunnen opdoen. Maar het blijft opbouwen hé", zegt hij in Het Nieuwsblad. De middenvelder zal voor het eerst sinds 2011 (met Beerschot) weer aantreden in de Belgische eerste klasse.

Laszlo Bölöni volgde het doelpuntenfestival nog vanuit de tribune. "De nieuwe coach heeft veel ervaring en zijn eigen aanpak. Dat straalt hij allemaal uit zonder er veel woorden aan toe te voegen. De groep heeft hem snel aanvaard en de coach is meteen zichzelf geweest en gebleven. Je voelt ook dat er veel respect is voor hem."

First game of the preseason behind us ,feel good to have this 45min in the legs #0-9 #friendlymatch @official_rafc