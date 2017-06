Twijfels rond Teodorczyk: "Als er drie Russische clubs aankloppen, moet ik niet bellen"

Teodorczyk is een geval apart bij Anderlecht. Normaal geeft paars-wit zulke hoge lonen (twee miljoen bruto per jaar) niet meer sinds het met Biglia, Mbokani en Jovanovic drie van die dure jongens rondlopen had. Maar om de titel binnen te halen en om hun investering te beschermen, wilde Anderlecht ver gaan.

Maar nu is de vraag wat er gaat gebeuren... Speelt hij nog zo'n jaar of is het allemaal veel minder? Een risico dat zijn transferprijs serieus kan doen kelderen. "Of er iets beweegt rond Teodorczyk? Kijk, als er drie Russische clubs aankloppen, moet ik zelfs niet bellen naar zijn manager", klinkt het bij Herman Van Holsbeeck.

Teodorczyk wil naar een club met prestige en eentje waar hij zich ook financieel nog kan verbeteren. "Hij vertrekt alleen als er een club komt waar hij zeker zal spelen - dat leerde hij wel uit zijn periode bij Kiev - en waar hij zich sportief en financieel kan verbeteren..."