Boloni leert spelers Antwerp kennen: "De weg is nog lang, heel lang"

"Dit was gewoon niet meer dan een goede training", vertelt Boloni in Het Nieuwsblad. "En na het vele loopwerk was het eens fijn voor de jongens om ook eens echt aan voetballen toe te komen. Noem dit gewoon extra werk."

Dat Boloni zijn kern nog écht moet leren kennen, is wel duidelijk. Hij liet heel wat spelers opdraven. “Dat was belangrijk, want de weg is nog lang, heel lang. Maar ik wilde ook al veel zien, zonder blessures op te lopen", besluit de trainer van Antwerp.