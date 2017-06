Verklapt Zlatan Ibrahimovic op deze manier waar zijn toekomst ligt?

De voorbije weken was er sprake dat Ibrahimovic bij Manchester United zou revalideren van de zware knieblessure die hij eind vorig seizoen opliep. Eens de aanvaller dan fit is, zou de Engelse topclub de situatie van Zlatan herbekijken.

Maar... Er wordt ook gewag gemaakt van een nieuw avontuur. Zo meldden diverse media al dat Ibrahimovic een voorakkoord zou hebben met de Amerikaanse topclub LA Galaxy. Donderdagavond voedde Zlatan - zo is hij natuurlijk wel - de speculaties nog wat extra.

'Welcome to Los Angeles'

Via de sociale media van AZ Sportswear, het kledingmerk van de Zweed, werd er een foto van Ibrahimovic de wereld ingestuurd met de boodschap 'The journey continues. Welcome to Los Angeles'. Een subtiele hint naar het feit dat Ibrahimovic bij LA Galaxy aan de slag gaat? Of gaat de spits zijn kledingmerk gewoon promoten in de Verenigde Staten? Zoals dat gaat bij Zlatan zullen we nog even geduld moeten hebben...