Mannaert legt de nieuwe - opvallende - transferpolitiek van Club Brugge uit

Nee, Club wil die jonge spelers direct de kans geven, want ervaring kopen - weten ze nu uit ervaring - is geen garantie op onmiddellijk succes. "We gunnen ze uiteraard wel wat tijd, maar dan heb ik het over maanden en niet over een jaar", zegt Vincent Mannaert in HLN.

Vorig seizoen nog haalde Mannaert de 28-jarige Thomas Pina voor drie miljoen weg bij Villarreal, maar die kon nooit zijn stempel drukken. "Daar hoopten we op korte termijn direct rendement uit te halen, maar dat is helaas niet gelukt", geeft Mannaert toe.

Vanlerberghe is één van de jongens waarvan veel verwacht wordt.

Al wil Club ook niet voor allemaal jongeren gaan. "Er is inderdaad verjonging, maar met jongeren alleen haal je het niet, er moet altijd een evenwichtige mix zijn. Maar in het ideale scenario groeien alle transfers van dit jaar door en kunnen we ons in de komende mercato's beperken tot verfijnen."