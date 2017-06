Alweer opschudding: hele verkiezing KBVB komt op de helling te staan

Wat we wél al zeker weten: François De Keersmaecker volgt zichzelf niet meer op als bondsvoorzitter. Hij trok zich terug uit de verkiezing, waardoor het nog gaat tussen Linard en Timmermans.

Uitvoerend Comité

Maar ondertussen staat de hele verkiezing op de helling. Aanleiding daarvoor is een motie van Guy Craybex, aangesloten bij Patro Eisden. Die wil zijn plekje in het Uitvoerend Comité behouden - iets wat hem ook zou zijn beloofd in ruil voor steun aan de hervorming van de tweede klasse richting 1B. Enkele andere leden van het UC zien dat echter ondertussen anders volgens Sporza, want Patro zit niet meer in het profvoetbal.

Als tegenmove heeft Craybex ondertussen geprobeerd zich aan te sluiten bij Beerschot-Wilrijk. En hij heeft bij de rechter een eenzijdig verzoekschrift ingediend om zijn plaats in het UC te kunnen opeisen. Voor de verkiezing van een nieuwe bondsvoorzitter moet eerst een nieuw UC worden gekozen, dus zou de hele verkiezing wel eens op de helling kunnen komen te staan. De saga continues ...