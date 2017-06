Antwerp trekt in de tegenaanval tegen Eddy Wauters: "Geloven in goede afloop"

De voorbije jaren kwam de licentie voor Antwerp een paar keer op de helling en telkenmale was het een claim van Eddy Wauters die in die dossiers voor deining wist te zorgen.

The Great Old trekt nu volgens Gazet van Antwerpen in de tegenaanval tegen Eddy Wauters. Het wil via de burgerrechtbank een flink deel van de zes miljoen euro recupereren die het aan Wauters moest betalen.

“We hebben intern beslist om hierover niet te communiceren. Maar we geloven in een goede afloop, anders zouden we geen actie hebben ondernomen”, gaf voorzitter Jan Michel mee aan de krant.