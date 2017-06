'Arsenal breekt transferrecord voor Franse topspeler'

Alexandre Lacazette wordt het hof gemaakt door Arsenal en The Gunners willen daarvoor diep in de buidel tasten. OL-voorzitter Aulas zou de deal volgens The Sun snel willen afronden.

Transferrecord

Met de overstap zou een bedrag van meer dan 50 miljoen euro gemoeid zijn. Dat bedrag betaalden The Gunners ooit om Özil in Londen te krijgen. Nu zou het gaan om een bod van een kleine 60 miljoen euro.

Lacazette heeft nog een contract tot 2019 en komt uit de jeugd van Lyon. In de Ligue 1 scoorde hij tot op heden al meer dan 100 doelpunten voor zijn team, nu wenkt de Premier League.