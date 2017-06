Hij krijgt een nieuwe kans bij Club Brugge, maar diverse clubs blijven azen op verdediger

Dat is niet anders voor Brandon Mechele. De centrale verdediger maakt de voorbereiding mee bij Club Brugge, Ivan Leko was uiterst tevreden van hem toen hij werd uitgeleend aan STVV en Leko daar de coach was.

Als Van Rhijn, Denswil en/of Engels vertrekken bij Club Brugge, dan hebben ze Mechele zeker nodig. Mogelijk zoekt blauw-zwart wel nog de markt af naar een vervanger. Verschillende teams uit 1A houden alles in de gaten.

Daarbij STVV - dat hem graag opnieuw op Stayen zou zien spelen - en volgens Het Belang van Limburg - ook nog steeds KV Kortrijk. Zulte Waregem toonde in het verleden ook meermaals interesse, maar heeft het huiswerk in de verdediging zo goed als af met de komst van Walsh en Heylen.