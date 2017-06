Handvol clubs uit Jupiler Pro League tonen interesse in rechtsachter Roeselare

Carlo Damman heeft er zijn vierde seizoen opzitten bij tweedeklasser Roeselare en werd met dat team bijna kampioen in 1B. In de finalewedstrijden tegen Antwerp liep het net verkeerd, in play-off 2 lieten de West-Vlamingen wel goede dingen zien.

Damman - die uit de jeugd van Zulte Waregem komt - was een van de rotsen in de branding achterin. Diverse clubs uit 1A hebben hem dan ook op de radar staan. Bij Waasland-Beveren is hij de eerste back-up als de gegeerde Laurent Jans zou vertrekken op de Freethiel.

Ook STVV - Bagayoko is er einde contract - ziet iets in de rechtsachter, terwijl ook Kortrijk, Moeskroen, Eupen en twee teams uit de Eredivisie al polsten naar de verdediger.

Damman zelf wil elk voorstel in overweging nemen, maar hij heeft nog een contract voor een jaar op Schiervelde en zegt in principe ook niet nee tegen meestrijden om de titel in 1B.