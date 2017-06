"Essevee en ik? Dat is gedaan. Fini!" Dit zijn de opties voor Mbaye Leye die zelfs niet voor de Z-ploeg van Zulte Waregem wil spelen

Verschillende clubs tonen interesse in de 34-jarige Senegalees. "Net als vorig jaar heb ik aanbiedingen uit binnen- en buitenland", vertelt Leye in Het Nieuwsblad. "Als ik wil zou ik met Kortrijk kunnen onderhandelen, maar ik doe dat niet uit respect voor de fans van Essevee."

Antwerp

"Ik heb ook al veel gelezen over een transfer naar Antwerp, maar tot op vandaag is er geen contact geweest. Het is niet omdat Patrick Decuyper (niet langer algemeen directeur van de Great Old, red.) een goede vriend is dat je daarom moet samenwerken." Leye heeft ook aanbiedingen uit Qatar en het Midden-Oosten.

De voormalige aanvoerder van de Belgische bekerwinnaar haalde donderdag fors uit naar Zulte Waregem. "Essevee en ik? Dat is gedaan. Fini! De coach mag me nog in de Z-ploeg steken, ik speel geen minuut meer voor Zulte Waregem."