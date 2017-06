Moslim-voetballer, dus geen drinken bij 35 graden: "Toch blij dat ik er vanaf ben"

Bij 35 graden trainen en geen druppel water drinken. Voor velen zou het ondenkbaar zijn. "Al heb ik vreselijke dorst. 's Morgens valt het wel mee, er zijn nog spelers die niet ontbijten. Maar natuurlijk heb ik nu ook grote honger. Dat moet evenwel wachten tot vanavond", vertelt hij in GvA.

"Het is soms hard, je moet echt wel sterk in je hoofd zijn om in deze temperaturen iedereen te zien drinken en niet toe te geven. Ik ben toch blij dat ik er na dit weekend weer van af ben."

Geen seks overdag

Ook de echtelijke plichten laat hij tijdens de periode aan de kant. Zijn Luikse vriendin kan er blijkbaar mee leven. Dus geen seks overdag, ook niet tijdens de vakantie. “Echt niet. C'est normal! Zij is geen moslim, maar heeft wel de hele ramadan mee gevolgd om mij te steunen. Misschien bekeert ze zich nog, misschien ook niet. Maakt niet uit. Net hetzelfde als met de hoofddoek. Ik zal haar nooit dwingen.”