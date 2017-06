Het is al 100% zeker vÃ³Ã³r de verkiezingen: we krijgen een nieuwe bondsvoorzitter

François De Keersmaecker zal zichzelf niet opvolgen als voorzitter van de KBVB. "Na elf jaar als Bondsvoorzitter heeft François De Keersmaecker beslist om zich geen kandidaat meer te stellen voor deze functie. Zodra er een nieuwe Bondsvoorzitter is gekozen, zal François De Keersmaecker tevens aankondigen dat hij ontslag neemt uit het Uitvoerend Comité van de KBVB", klinkt het bij de voetbalbond.

Na 32 jaar in allerlei functies binnen de voetbalbond komt er dus een einde aan een tijdperk. “Ik heb enorm veel geïnvesteerd in de Belgische Voetbalbond en veel in return gekregen, maar de afgelopen tijd begon de werkdruk op me te wegen. Na de gebeurtenissen deze week heb ik persoonlijk het gevoel nog onvoldoende steun te genieten, maar zonder spijt en met de totale overtuiging goed werk te hebben geleverd, neem ik afscheid van de KBVB", geeft De Keersmaecker zelf aan.

De Keersmaecker leek komende zaterdag op een herverkiezing zonder tegenkandidaten af te stevenen, maar deze week kwam er een plan naar buiten waar de Franstalige Gérard Linard vanuit de profclubs zou worden gesteund om de fakkel over te nemen.

Vanuit de Vlaamse amateurs klonk daarna het idee om zelf ook een tegenkandidaat (Gilbert Timmermans) te proberen overtuigen zich kandidaat te stellen, omdat De Keersmaecker kansloos zou zijn tegen Linard. Zaterdag weten we meer.