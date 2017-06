Is toptransfer Liverpool ook goed nieuws voor 'Joske' Izquierdo? Kaper op de Romeinse kust

Mohamed Salah trok voor 39 miljoen euro van AS Roma naar Liverpool en dus moeten ze bij de Romeinen een opvolger zoeken. José Izquierdo was al een tijdje een van de topfavorieten.

De interesse in de Bruggeling is alvast niet nieuw. Een maand geleden was er ook al sprake van om de Colombiaan te komen wegplukken op Jan Breydel, maar toen deden ze nog geen concreet bod.

Izquierdo zelf wil alvast weg bij Club Brugge en is klaar voor een nieuwe uitdaging. Sterke man Vincent Mannaert liet zich eerder al ontvallen dat hij er niet van uitging dat 'Joske' er nog is als de competitie eind juli begint.

De Romeinen hebben volgens Sky Italia echter ook hun oog laten vallen op Adam Ounas van Bordeaux, waarmee AS Roma dus duidelijk ook nog andere wingers op het oog heeft.