Gewezen speler blauw-zwart twijfelt: "Coopman heeft de kwaliteiten om het te maken bij Club Brugge, maar..."

"Beter veel wedstrijden bij Zulte Waregem, dan af en toe speelminuten bij Club Brugge" - Peter Van der Heyden Deel deze quote:

Van der Heyden is van mening dat het talent van blauw-zwart beter nog een seizoen rijpt onder de vleugels van Francky Dury. “Ik zou voorstellen dat Coopman nog een jaartje bij Zulte Waregem blijft en verder doet zoals hij vorig seizoen bezig was. En dan zien we aan het einde van het seizoen wel of hij klaar is voor de stap hogerop naar Club Brugge.”

“Het is in het geval van Coopman belangrijk dat hij progressie kan blijven boeken. In dat opzicht is het wellicht beter om veel wedstrijden te spelen bij Zulte Waregem, dan voor Club te kiezen en daar maar af en toe speelminuten te maken. Bovendien: als Club hem straks een kans geeft en het lukt niet meteen, dan sta je daar ook, hé…”, besluit Van der Heyden.