Alledrie met grote trom vertrokken bij Gent, maar een jaar later alweer een transfer verder ...

Matz Sels en Sven Kums keerden allebei terug naar de Belgische competitie en gaan aan de slag bij Anderlecht. De eerste op huurbasis, de tweede zelfs definitief. Laurent Depoitre van zijn kant heeft zijn transfer naar Huddersfield Town in de Premier League beet.

Wat de drie gemeenschappelijk hebben is dat ze meer hadden verwacht van vorig seizoen. Mogen we spreken van flopseizoenen? In het geval van Sven Kums eigenlijk zeker niet, want hij kreeg wel wat kansen - al werd hij niet altijd uitgespeeld in het systeem van zijn dromen.

Matz Sels werd al snel aan de kant geschoven bij Newcastle United en kan nieuwe lucht zeker gebruiken, Laurent Depoitre kan na een jaartje bankzitten bij Porto bij de Engelse promovendus Huddersfield Town ook een en ander aanpakken.

Temeer Depoitre eigenlijk echt bij de Engelse competitie past. Sterk, balvast en met een neus voor doelpunten? Hij was niet voor niets een paar keer bij de Rode Duivels en zou er net als Benteke bij Crystal Palace bij een 'laagvlieger' uit de Premier League wel eens helemaal opnieuw aan de oppervlakte komen.