Buffalosquaw droomt al van nieuwe titel met Gent: "Waarom zouden we niet nog eens beter zijn dan Club Brugge en Anderlecht?"

Als het van Buffalosquaw Melissa Joos afhangt, spreekt Gent volgend seizoen opnieuw een woordje mee in het titeldebat. “We eindigden toch opnieuw mooi derde na een zwaar seizoen. Niet slecht voor een ploeg die nog altijd heel wat groeimarge heeft”, zegt Joos in Deze Week.

Een tweede titel in de geschiedenis van De Buffalo’s sluit ze dan ook niet uit. “Waarom niet? We bewezen in de matchen tegen Anderlecht en Brugge dat we best wel de evenknie zijn van de Belgische voetbalgrootmachten. Waarom zouden we volgend jaar niet gewoon nog eens beter zijn dan hen?”

Kern bij elkaar houden

“Als we onze huidige kern bij elkaar kunnen houden en ons hier en daar nog wat kunnen versterken dan zie ik ons echt weer meedoen voor de hoofdprijs. Maar ik ben ook al tevreden met een nieuwe overwinning in de Beker van België, hoor”, besluit de Buffalosquaw.