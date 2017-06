Ronaldo en co loodsen Portugal naar halve finale op Confederations Cup, gastland Rusland uitgeschakeld

Portugal moest in het begin van de wedstrijd geduldig zijn, maar rond het halfuur klommen Ronaldo en co op voorsprong. Het was Ronaldo zelf die zijn land met een penalty op voorsprong trapte. Niet veel later tikte Bernardo Silva de 0-2 binnen en hadden de Portugezen gewonnen spel. In de slotfase van de partij dikten Andre Silva en Nani nog aan tot 0-4.

Mexico-Rusland 2-1

Slecht nieuws voor Rusland, want na een nederlaag tegen Mexico zit het toernooi erop voor het gastland. Samedov opende dan nog wel de score voor Rusland, maar Araujo en Lozano zorgden voor de ommekeer. Portugal wordt zo groepswinnaar en Mexico gaat als tweede naar de halve finales.

Het doelpunt van André Silva:

What a goal Andre Silva vs. New Zeeland

