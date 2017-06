Dieumerci Mbokani wil niet naar Antwerp en vindt het te vroeg voor Anderlecht, dit is de Gouden Schoen van 2012 wÃ©l van plan

Eerder ging Mbokani al in op de belangstelling van Antwerp en een eventuele terugkeer naar Anderlecht op termijn. (Dat leest u HIER) Een comeback naar België vindt Dieu nog te vroeg. Wat is hij dan wel van plan?

"Op 2 juli keer ik terug naar Dinamo Kiev om er de trainingen te hervatten", vertelt de centrumspits in La Dernière Heure. "Ik heb er nog één jaar contract en er is een nieuwe coach. Hij wil me misschien wel een kans geven. Ik ken de stad en de voorzitter goed. Ik voel me zeker niet ongelukkig in Kiev."

Turkse reddingsboei

En anders is er nog altijd het Turkse reddingsmiddel. "Vorig jaar greep ik al naast een transfer naar Besiktas. En ook nu tonen de topclubs (Fenerbahçe, Galatasaray en Trabzonspor) interesse. Ik zou direct kunnen tekenen in Turkije", aldus Mbokani.