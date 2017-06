Aanvaller die in drie seizoenen tijd niet wist door te breken bij KRC Genk gaat op zijn 26ste zijn geluk beproeven in... Azerbeidzjan

Zoals Steven Joseph-Monrose, een naam die ongetwijfeld nog een belletje doet rinkelen. De 26-jarige Fransman streek in het seizoen 2011-2012 bij KV Kortrijk neer, en ontpopte zich al snel tot een van de revelaties. Daardoor realiseerde de aanvaller een toptransfer naar KRC Genk.

In zijn eerste seizoen in de toenmalige Cristal Arena scoorde Joseph-Monrose nog vijf keer in 37 competitieduels. De twee seizoenen daarop speelde hij een pak minder voor de Limburgers.

Twee jaar geleden verhuisde Joseph-Monrose naar de Franse tweedeklasser Brest, waar hij nu alweer vertrekt. De spits gaat voor twee seizoenen bij Qabala voetballen, vicekampioen in Azerbeidzjan en in 2016 nog tegenstander van Anderlecht in de Europa League. Hoe dan ook een opmerkelijke transfer op zijn 26ste.