Overzicht oefenduels: Leko en Sa Pinto debuteren met een zege, ook driepunters voor AA Gent, Antwerp, Mechelen, Oostende en de Waaslandse rivalen

Drongen - AA Gent 2 - 3

Drie van de vijf G5-clubs kwamen in actie. Gent kende aanvankelijk een makkelijke avond uit bij Drongen en liep voor rust 0-2 uit via Matton en Dejaegere. Verstraete maakte er kort na de pauze 0-3 van, maar via Blancquart en De Cock volgde er toch nog spanning.