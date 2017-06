Peter Maes legt uit waar het misliep en waarom hij nu geen coach van Antwerp of Club Brugge is

Wekenlang leek Maes op weg naar Antwerp, maar de Great Old koos uiteindelijk voor Laszlo Bölöni. "In dat project had ik enorm veel zin", vertelt Maes in Het Laatste Nieuws. "Je voelt dat die club in volle ontwikkeling is en dat is een speeltuin voor een trainer. Ik heb ook twee keer heel lang samengezeten met Paul Gheysens."

Toch viel er geen akkoord uit de bus. "Omdat er met Luciano D'Onofrio een manager is gekomen die graag met mensen werkt die hij kent", geeft de 53-jarige Maes aan.

Hoog ingezet

Ook Club Brugge zocht een opvolger voor Michel Preud'homme, maar koos verrassend voor Ivan Leko. Was blauw-zwart een optie? "Voor mij wel, maar voor hen blijkbaar niet. Ik heb hoog ingezet, maar voorlopig is er niets van gekomen."