Op dit uur mag het wat meer zijn: Oostende-aanwinst brengt heerlijke vriendin mee (Too pretty for you!)

Opmerkelijk: de vriendin van Richairo Zivkovic heeft ook een carrière als zangeres. Zo zat ze bij de meidenband TP4Y - too pretty for you, we verzinnen het echt niet.

En Tauran mag er meer dan wezen. We zetten graag enkele van haar hoogtepunten voor jullie op een rijtje, zo vlak voor we het weekend intrekken. Omdat het kan: een bloemlezing.

Ik hou heel erg veel van jou en ik ben super trots op jou ❤ Een bericht gedeeld door Zoë Tauran (@zrtauran) op 21 Jun 2017 om 4:48 PDT

Een bericht gedeeld door Zoë Tauran (@zrtauran) op 20 Jun 2017 om 1:46 PDT

🍽 Een bericht gedeeld door Zoë Tauran (@zrtauran) op 10 Jun 2017 om 5:38 PDT