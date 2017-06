Antwerp gaat in zee met Europese grootmacht (dankzij D'Onofrio natuurlijk)

Antwerp gaat nauw samenwerken met FC Porto. Dat houdt in dat The Great Old in eerste instantie kennis gaat uitwisselen omtrent jeugdwerking. "We hebben in de Belgische promovendus een gedroomde partner gevonden. Het akkoord houdt ook in dat er wedstrijden tussen de twee clubs zullen georganiseerd worden", laat de Portugese 27-voudige kampioen weten.

Het hoeft niet te verbazen dat er een samenwerking tussen beide clubs is ontstaan. Luciano D'Onofrio heeft immers nauwe banden met de Portugezen. Mogelijk komen er in latere instantie ook jeugdspelers over tussen beide clubs.