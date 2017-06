Dries Mertens toont gouden hart en doet ook oproep aan u

Sindsdien is hij verlamd, maar hij zat niet bij de pakken neer en richtte de Mihai Nesu Foundation op.

“Ik spendeerde de voorbije twee dagen met een goede vriend van mij en ik steun zijn ongelofelijke Mihai Nesu Foundation”, tweette hij. “Zij doen wonderlijke dingen voor kinderen die hulp nodig hebben en zij kunnen jullie steun gebruiken. Dus doneer gerust wat geld als je kan.”

Spent the last two days with a good friend of mine and I support his incredible "Mihai Nesu Foundation"! They can always use extra support pic.twitter.com/5aQVL8QOAM