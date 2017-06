Chelsea-icoon: "Lukaku zou de goeie keuze zijn"

door Johan Walckiers

door

Frank Lampard vindt dat Chelsea Lukaku moet aantrekken als vervanger van Diego Costa

Het gaat weer lang duren vooraleer er duidelijkheid is over waar Romelu Lukaku volgend seizoen speelt. Intussen hebben ze in Engeland wel allemaal een mening. Frank Lampard, icoon van Chelsea, geeft de club en speler ook al een raad mee.