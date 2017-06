Verliezer bondsvoorzittersstrijd is kwaad: "Ze hangen aan de touwtjes van Verhaeghe"

Gilbert Timmermans is kwaad, vooral omdat hij zijn tegenstander totaal ongeschikt vindt. "Ik ben niet ontgoocheld, maar ik ben kwaad", zei hij aan HLN. "Kwaad omdat er een eentalige voorzitter van 74 is verkozen en vooral omdat vertegenwoordigers van Vlaamse profclubs in dat verhaal meestappen."

"Dat vind ik totaal onbegrijpelijk. Ik ben ook 72, maar ik spreek wel vier talen. Dat je de federatie vertegenwoordigt en je internationaal niet in het Engels kan uitdrukken, is bijna onmogelijk. Maar ik ga er vanuit dat het maar voor één jaar is. Linard is 74 en het eindigt op 75. Dat is het reglement."

Eurostadion

Ook het Eurostadion ziet hij nu er niet meer komen. "De profclubs hangen wat dat betreft aan de touwtjes van Bart Verhaeghe. Ik vrees of het stadion er komt, terwijl we engagementen hebben aangegaan en we zonder nieuw stadion gezichtsverlies zullen lijden. Meer dan de persoonlijke nederlaag heerst bij mij het gevoel dat wat hier gebeurd is, niet goed is voor het Belgisch voetbal."