Lukaku reageert geprikkeld: "Altijd die bullsh**"

Lukaku kreeg door een eigen filmpje op Instagram direct een hele hoop fans van Everton over zich heen. Bij het wedstrijdje stonden er immers boardings van Chelsea rond het veld en dat lokte natuurlijk heel wat speculaties uit.

En daar moest hij zelf op reageren. "Altijd diezelfde bullshit", schreef de Rode Duivel op Twitter. "Het was gewoon een wedstrijdje vijf tegen vijf mensen. Sommigen van jullie moeten wat rustiger worden." In het wedstrijdje speelden trouwens ook Samir Nasri en André-Pierre Gignac mee.

Smh... hearing all this BS again.. its just a 5 a side game people! Some of you need to chill 😄✌🏿