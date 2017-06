Dury spreekt scherpe ambitie uit voor nieuw seizoen op training voor meer dan 1000 man - dit zijn de nummers van de nieuwkomers Ã©n de nieuwe kapitein

"Fantastisch dat er hier zoveel volk is. Het is een jaarlijkse traditie waar ik veel respect voor heb. Tradities zijn er om in ere te houden, dan moet je de supporters ook tevreden houden. Het gaat niet enkel om de voorstelling van nieuwe spelers, maar het volledige team", aldus Francky Dury over de eerste training.

Er was heel wat sfeer aan de Gaverbeek, met meer dan 1000 fans die hun fanions kwamen aanmoedigen. Met de nodige beats en het nodige vuurwerk voor een training van bijna 2 uur, genieten met een grote G.

"We hebben regen gevraagd en gekregen, jammer genoeg net bij het begin van de training", kon er bij de oefenmeester een lachje af. Die zich wendde naar de supporters: "We haalden de bekerfinale dankzij jullie en trekken enthousiast naar Europa. We willen ons nog wat versterken en gaan ook dit seizoen voor play-off 1, al wordt dat steeds moeilijker. Er is de G5, en ook Oostende wil er bij zijn. En er zijn verrassingen mogelijk van Lokeren, Charleroi of misschien Antwerp."

De fauw nieuwe aanvoerder

Nog wat meer cijfertjes? De nummers van de nieuwkomers zijn bekend: het nummer 4 gaat naar Heylen, 7 naar Leya Iseka, 8 naar De Mets, 11 naar De Pauw, 14 naar Walsh, 16 naar Reichert en 99 naar Olayinka.

Doordat Mbaye Leye geen toekomst meer lijkt te hebben bij Zulte Waregem moet er op zoek worden gegaan naar een nieuwe skip. "De nieuwe aanvoerder zal Davy De fauw vermoedelijk worden, met Sammy Bossut erbij. Die spelers zaten vorig jaar al in de spelersraad en De fauw was toen ook al de kapitein in steun van Mbaye Leye bijvoorbeeld, dus dat ligt in de lijn der verwachtingen", gaf Dury daarover nog prijs.