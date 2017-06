Dury mag weer aankloppen bij Gent en Anderlecht: "We onderhandelen tussen 150.001 en 299.999 euro"

Dury weet ook van waar die frustratie bij de topclubs kwam. "De stroeve relaties, de problemen met de transfers van Conte en zo, hadden alles te maken met aandeelhouders die niet meer bij Zulte Waregem zitten", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen als sportief manager en Michel Louwagie en Herman Van Holsbeeck gezegd: Het verleden is het verleden. Vroeger was het 'niet kunnen', wat bij hen overkwam als 'niet willen'. Nu kunnen én willen we wel. Vroeger was het van: 300.000 euro? Gaat niet. Nu kunnen we zeggen: We onderhandelen tussen 150.001 en 299.999 euro."

Iseka de nieuwe Dimata?

Met Heylen, Olayinka, Iseka en De Sart haalde hij heel wat jeugdig talent. "Ik voèl me ook coach-opleider! Een for-ma-teur! Wij kúnnen geen Marcq binnenhalen. En geen Gerkens ook. En geen Vanlerberghe. Maar wie weet hebben wij dit jaar een Dimata?", doelt hij vooral op Leya Iseka. "Vanderhaeghe gaf die jongen zijn kans, ik wil dat ook doen. Vandaag zitten we goed."