STVV heeft een spits en nieuw kan je hem niet echt noemen

Het was even onduidelijk of Vetokele wel zin zou hebben in een verlengd verblijf bij de Truienaars nadat Ivan Leko vertrok naar Club Brugge. Maar er kwam dus toch een akkoord uit de bus. Maandag zette hij zijn krabbel onder een nieuwe verbintenis voor een jaar.

Voor trainer Bartolomé Marquez al één zorg minder, want na het vertrek van heel wat sterkhouders kan hij nu toch al één positie invullen. STVV zal echter nog wel wat moeten gaan halen.