Kalinic in belangstelling Everton, dit wil hij daarmee doen

door Redactie



Lovre Kalinic is niet van plan om nu al te vertrekken bij Gent

Foto: © photonews

Na een goed eerste seizoen bij AA Gent is de interesse in Lovre Kalinic al serieus aangewakkerd. Vanuit de Premier League zou Everton de doelman van de Buffalo's al willen wegkapen. Die heeft nu in zijn toekomstkaarten laten kijken.