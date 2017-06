Marseille komt aankloppen bij Standard voor smaakmaker

Sa staat immers op het lijstje van Marseille, die ook wel een oogje hebben laten vallen op Ivan Santini en Carlos Bacca. Maar l'OM heeft wel al eens gepolst hoeveel hij zou moeten kosten bij Standard. De aanvaller scoorde vorig seizoen 17 doelpunten en wordt ook gevolgd door enkele Engelse clubs.

Standard wil minstens vijf miljoen euro vangen, wat dan ook bijna pure winst is, want ze haalden hem transfervrij binnen. De Rouches willen hem zelfs liever niet zien gaan en staan sterk, want de Portugees heeft nog een contract tot 2019.