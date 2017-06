Deze jongen werd (voorlopig?) opgevist door Weiler en maakt dus nog een kans

Het gaat om Wout Faes, die vandaag op training verscheen. Natuurlijk kan het ook zijn omdat Kara Mbodji en Uros Spajic nog niet terug zijn en Hannes Delcroix nog herstelt van een blessure. Faes werd op training alvast hartelijk ontvangen door Weiler. Er lijkt dus niets aan de hand.

Of Weiler echt nog op hem rekent, zullen we pas weten wanneer de kern voor de oefenstage in Oostenrijk bekend is. Anderlecht vertrekt zondag tot vrijdag. Met of zonder Faes?