Kan Yannick Ferrera deze jongen zijn volledige potentieel laten ontplooien? Dan wordt het een topper

Kawaya kent iedereen van zijn invalbeurt tegen Arsenal toen hij in grote mate de situatie mee hielp omdraaien van 3-0 naar 3-3. Een momentopname die hem eigenlijk is blijven achtervolgen, want toen zijn grote doorbraak bij Anderlecht uitbleef, verwezen velen naar die wedstrijd als zijnde 'het gemiste moment'.

De toen 18-jarige winger mocht toen ook vijf keer meespelen in de competitie, maar schitterde vooral in de Youth League. Om hem meer speelminuten te garanderen, werd hij uitgeleend aan Willem II, maar ook daar kwam hij slechts sporadisch aan spelen toe. Het niveau dat hij haalde in de Youth League kon hij niet meer opbrengen. Een dip zoals vele jonge spelers die wel eens hebben.

Actie en assist

Maar het knaagde ook aan zijn zelfvertrouwen, iets wat heel belangrijk is bij de Belg met Congolese roots. Yannick Ferrera, die hem kent van bij de jeugd van Anderlecht, weet dat. En aan de voorstelling die hij van hem gaf, bleek dat hij van Kawaya - met het nodige geduld aangezien hij een jaar niet speelde - een belangrijke speler wil maken.

In zijn beste doen is Kawaya iets wat elke club zoekt: een flankaanvaller met een goeie actie en een assist in de voeten. Hij gaf er maar liefst negen (de meeste naar zijn maatje Iseka) in de Youth League van 2014-2015. Dat hij daarbij nog eens Belgisch is, komt als kers op de taart. KV Mechelen moet wel nog een spits vinden die hij kan bedienen.