De nieuwkomers van Essevee onder de loep: Dury zal opnieuw beste magie moeten bovenhalen

Om te beginnen: aan uitgaande zijde is er al heel wat activiteit geweest bij Zulte Waregem. Met Meïté, Lerager en Dalsgaard werd rond de acht miljoen euro opgehaald bij drie sterkhouders, verder vertrokken ook Lepoint en de overbodige Verboom, Naessens, Ankersen, Essikal en Ekangamene al.

Dat Essevee van enkele van zijn overbodige spelers meteen afraakte, zorgde voor extra ademruimte aan inkomende zijde. Met Cordaro, Steppe en vooral Leye zijn er nog enkele vraagtekens van spelers die mogelijk tot zeker gaan vertrekken, Derijck en nog enkele andere ervaren spelers moeten zeker blijven.

Aan inkomende zijde werden met Walsh, Heylen, Reichert, Olayinka, Iseka, De Mets en De Pauw al zeven spelers binnengehaald. Kastanos en De Sart kunnen nog snel nummers 8 en 9 worden, zeker De Sart staat dicht bij een handtekening. En zo staat er meteen een goede basis bij het team, want Dury wilde een evenwichtige kern van een 24-tal spelers - ook belangrijk naar Europees voetbal toe. "Er moeten nog een drie-viertal posities worden ingevuld", aldus de oefenmeester zelf.

Alle plaatsen dubbel bezet krijgen en als het even kan op bepaalde plaatsen (3 spitsen) nog ietsje extra? Dat lijkt het devies te worden bij Essevee. Het recept om Europees recht te blijven en opnieuw te mikken naar play-off 1. Zeker voorin kan er - als Leye vertrekt - op dat gebied nog wel een extra injectie bijkomen.

De meeste nieuwkomers bij Essevee zijn 'oude bekenden', waarvan het opnieuw aan Dury zal zijn om te laten zien dat ze aan de Gaverbeek beter zullen presteren dan bij andere clubs. Als er eentje in staat is om talentjes te laten doorgroeien, dan is het wel de manager van Zulte Waregem. Zeker met Europees voetbal op stapel is dat een premisse.

Wel een onbekende is Ben Reichert: "Een vinnige speler die meestal als infiltrerende middenvelder fungeert", aldus scouting-consultant Tom Billen. "Hij doet mij qua speelstijl denken aan Brecht Dejaegere, maar het is nog af te wachten hoe hij gaat renderen in België. Hij gaat er wel vaak enthousiast in, wat hem 15 gele kaarten kostte in 28 wedstrijden."