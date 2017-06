Bedrijvigheid bij Anderlecht: 'Bayat zorgt voor opmerkelijke wending'

Zo is er het dossier rond Henry Onyekuru, die op weg lijkt naar de Premier League. West Ham United en Arsenal leken over de beste papieren te beschikken, maar volgens Het Nieuwsblad is Bayat momenteel bezig een transfer naar Everton te regelen.

Uitleenbeurt

Opmerkelijk: die club zou hem het eerste jaar graag uitlenen. En dus zou de winger - die wel al een Engelse werkvergunning op zak heeft - een jaartje naar het Astridpark komen.

Ondertussen blijft het afwachten wie aan uitgaande zijde nog allemaal zal vertrekken vanuit Anderlecht. Kara Mbodj, Acheampong en nog enkele andere spelers zijn voorlopig nog niet weg, maar zeker die eerste kreeg garanties dat hij mocht vertrekken deze zomer. En dan moeten er nog valabele alternatieven worden gevonden.