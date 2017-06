Na Clepkens moeten ook deze twee Beerschot-Wilrijk verlaten

Ook Dylan Ragolle en Marlon Pereira weten inmiddels van de directie dat ze niet meer in de plannen van Beerschot-Wilrijk passen voor hun seizoen in 1B. Die eerste is een verdedigende middenvelder van 23, de andere een rechtervleugelverdediger van 30.

"Net als bij Mika Clepkens draaide de evaluatie voor dit duo eveneens negatief uit. Aangezien zowel Ragolle als Pereira nog een doorlopend contract hebben op het Kiel, zal onze club in de mate van het mogelijke voluit meewerken om beide spelers aan een nieuwe club te helpen voor het seizoen 2017-2018", aldus sportief manager Frank Staes op de webstek van Beerschot-Wilrijk.

"Wij beseffen dat er leukere dingen zijn om aan spelers te vertellen, maar dit is nu eenmaal 'part of the game'. KFCO Beerschot Wilrijk legt de lat in 1B sowieso iets hoger en we zijn van oordeel dat dit duo op dat vlak niet het beoogde niveau zal halen. Vandaar onze beslissing." Voorlopig zijn er nog geen ploegen die zich hebben gemeld op het Kiel, maar dat kan nu mogelijk rap veranderen.