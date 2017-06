Dessers denkt aan nationale selectie en kan zelfs kiezen tussen Rode Duivels en Nigeria

En Dessers heeft zelfs nog de keuze tussen twee landen. "Ik zou met evenveel plezier uitkomen voor Nigeria en België," vertelt de 22-jarige spits in Sport/Voetbalmagazine. "Maar de Rode Duivels halen, wordt een bijzonder ingewikkelde zaak."

"Mochten alle spitsen die nu vast in de kern zitten allemaal 30 zijn en binnen drie jaar stoppen, dan zou ik geduldig op een kans kunnen wachten. Maar Lukaku en co zijn amper een paar jaar ouder dan ik. Divock Origi is zelfs jonger en Landry Dimata zit er nog aan te komen," weet hij ook.

Maar Dessers heeft - met zijn Nigeriaanse moeder - een alternatief. "Een selectie voor Nigeria, ook een groot voetballand is, is wel haalbaar. Volgens Nigeriaanse journalisten zit de nationale ploeg in spitsennood."

Bondscoach Salisu Yusuf heeft hem zelfs al opgemerkt. "Ik heb een tijdje geleden contact gehad met de bondscoach en die raadde mij aan om een stap hogerop te zetten. Ik moet bij Utrecht maar bewijzen dat ik aanspraak kan maken op een selectie."