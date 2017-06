FC Belghoven wordt nog wat talrijker: verdediger Anderlecht officieel binnen, ook middenvelder Essevee genoemd

FC Eindhoven doopten we al tot FC Belghoven, omdat er zoveel Belgen de dienst uitmaken. Volgend seizoen komt er nog eentje bij in het legioen, want Hervé Matthys wordt door Anderlecht aan de Nederlandse club uitgeleend.

Matthys speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Westerlo, maar krijgt dus volgend seizoen een kans bij Eindhoven. De 21-jarige verdediger moet er aan meer speelminuten zien te raken.

Eindhoven laat het daar mogelijk niet bij, want ook Sebastiaan Brebels staat op de radar van de club uit Eindhoven. De middenvelder speelde afgelopen seizoen voor Cercle Brugge op huurbasis, maar is ook bij moederclub Zulte Waregem einde contract.