Sterkhouder van Genk wil weg, Spaans bod van zes miljoen euro

Alejandro Pozuelo heeft een duidelijke wens om te vertrekken naar andere oorden. "Hij wil weg", klonk het eerder al bij zijn manager in Het Laatste Nieuws. Vanuit Duitsland, Portugal, Frankrijk en Spanje waren er opties voor de middenvelder.

De 25-jarige Spanjaard heeft zijn zinnen gezet hebben op een transfer, al wil de clubleiding van Genk niemand laten vertrekken. Pozuelo kreeg zelfs een fel verbeterd contractvoorstel, maar ging daar tot op heden niet op in.

Volgens de krant is er nu een bod van zes miljoen euro binnengelopen in de Luminus Arena. Espanyol Barcelona zou de middenvelder er maar wat graag bij hebben, maar Genk houdt het been (voorlopig) stijf.