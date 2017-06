Standard wil 1 topper houden, vier anderen mogen vertrekken

Benito Raman mag de ploeg verlaten en op zoek gaan naar een nieuwe uitdaging, weet alvast La Dernière Heure. En ook topper Mathieu Dossevi lijkt onder Sa Pinto niet op te veel kansen te moeten rekenen.

Reken daarbij ook nog eens Renaud Emond die weg mag en Jonathan Bolingoli - die mag worden uitgeleend - en het is nu al duidelijk dat het bij de Rouches een erg drukke transferzomer zal worden.

Ondertussen is wel duidelijk dat Orlando Sa - genoemd bij onder meer Marseille - moet blijven in Luik. Standard wil voor hem alvast een inspanning doen om hem in de Vurige Stede te houden.