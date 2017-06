Techniektrainer Genk zag talenten als Schrijvers, Origi, Limbombe en Carrasco passeren, en schetst hÃ©t verschil met supertalent De Bruyne: "Dat heeft Kevin niet nodig"

Techniektrainer Genk zag talenten als Schrijvers, Origi, Limbombe en Carrasco passeren, en schetst hét verschil met supertalent De Bruyne: "Dat heeft Kevin niet nodig"

Foto: © Photonews

KRC Genk is een kweekvijver van talent, dat bleek de jongste jaren. Techniektrainer Michel Ribeiro die veertien jaar in de mijnstad aan het werk was, zag tal van kanjers passeren.