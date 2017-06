Verklapt? Vrouw van Morata lijkt aan te geven waar manlief gaat spelen

Het was een week geleden groot nieuws in Italië: Morata én Ronaldo zouden naar Manchester United trekken, David De Gea zou de omgekeerde beweging maken. Zover is het nog niet, maar dat Morata naar Engeland trekt? Dat lijkt wél duidelijk.

Vriendin Alice Campello zou volgens Britse tabloids tegen haar vriendinnen al meermaals gesproken hebben over een verhuis naar Manchester, nu heeft ze ook besloten Manchester United te volgen op Instagram.

De deal van Morata naar United ligt al enkele weken in de pijplijn, mogelijk mogen we dus snel nieuws verwachten in de zaak. Op officieel nieuws is het voorlopig wel nog wachten.