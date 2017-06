Zo reageert Anderlecht op de straf voor Olivier Deschacht

Voor Deschacht is de boete veel hoger dan voor andere 'zondaars' omdat hij geen schuldinzicht had volgens de Kansspelcommissie. Anderlecht tilt er echter niet te zwaar. "Deschacht is en blijft een speler van Anderlecht", laat de club weten in een officiële verklaring.

Deschacht is een boegbeeld van de club en heeft ook het meeste wedstrijden ooit voor paars-wit gespeeld. De verdediger tekende onlangs nog een contract voor een extra seizoen, op vraag van voorzitter Roger Vanden Stock.