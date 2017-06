Hein Vanhaezebrouck vol lof over 'Belgische' superprof, maar... "Club Brugge, Anderlecht of AA Gent is misschien nog vroeg voor hem"

Perbet kan na een jaar in de Ghelamco Arena terug naar Charleroi. Schoofs geniet interesse van STVV en KV Mechelen. Over die laatste is coach Hein Vanhaezebrouck in Het Nieuwsblad heel eerlijk.

"Kijk, iedereen weet dat we krap zitten met de Belgen. We hadden Rob hier kunnen houden, maar dat wilde ik hem niet aandoen", aldus de Gentse T1. "Hij heeft afgelopen seizoen een uitstekende mentaliteit getoond, hoewel ik hem vaak heb moeten ontgoochelen."

Succesvol zijn

"Ik heb hem ook gezegd: Waar je ook gaat, je zal succesvol zijn. Daar ben ik zeker van. Alleen is Club Brugge, Anderlecht of AA Gent misschien nog vroeg voor hem. Maar ik ben ervan overtuigd dat hij een mooie carrière kan uitbouwen", zegt Vanhaezebrouck nog.