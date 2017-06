Ronaldo is boos, maar voorzitter probeert het te sussen

Ronaldo is kwaad op de Spaanse autoriteiten, die hem maar blijven achtervolgen met beschuldigingen over belastingsfraude. Hij was naar verluidt zelfs zo boos dat hij overwoog om het land te verlaten.

Ronaldo heeft nog een contract tot 2021 bij de Koninklijke. Hij werd al herhaaldelijk gelinkt met een terugkeer naar Manchester United. Perez heeft openlijk gesproken over de verontwaardiging van Ronaldo, maar probeerde de geruchten over een vertrek wel te ontkrachten.