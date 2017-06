Peperdure toptransfer lijkt Manchester United alweer te verlaten

Zo weet The Daily Express dat Anthony Martial (21) aan het bestuur van Manchester United te kennen heeft gegeven dat hij de club wil verlaten. De Franse aanvaller is niet tevreden met het aantal speelminuten dat hij krijgt van José Mourinho en wil daarom deze zomer nog andere oorden opzoeken.

Nog volgens The Daily Express zullen The Red Devils een vertrek van Martial niet in de weg staan. Manchester United plukte de getalenteerde Fransman enkele jaren terug nog voor 50 miljoen euro weg bij AS Monaco, maar Martial kon lang niet altijd overtuigen op Old Trafford. Mede door de hevige concurrentie in de aanvalslinie slaagde hij er niet in om zich volledig door te zetten.